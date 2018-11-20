Современные приборы для предпринимателей: в Киеве состоялась выставка новых технологий

От маленьких подшипников, до гигантских станков. А еще роботы-труженики. И даже те, кто любит поговорить. На выставке в Киеве украинские предприниматели присматривались к самым современным приборам, ведь понимают: качественный продукт для зарубежных клиентов на советском оборудовании не сделаешь, а некоторые и свои изобретения показывают.

Стенд украинского гиганта Мотор Сич, что производит авиационные двигатели и составляет вертолеты. Запорожцы смогли улучшить даже станок из металла от немецкого Siemens. Благодаря компьютеризации, сейчас эта машина может сделать детали любой сложности за считанные секунды.

Читайте: Новые технологии в мире и есть ли там место Украины

В компании не скрывают – станок на международную выставку привезли, чтобы им заинтересовались зарубежные партнеры. Правда, бума новейших украинских разработок пока нет, большинство экспонатов – иностранные.

Украинские компании хотят быть лидерами в мире, поэтому главное для них качественное оборудование и европейские стандарты производства. Благодаря этому отечественная экономика растет – в прошлом году экспорт промышленников принес в бюджет почти 30 млрд. долларов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда украинская школа перейдет на современные технологии.

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Новые технологии в мире и есть ли там место Украины

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