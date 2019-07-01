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Суд над украинскими моряками: ФСБ начала зачитывать обвинение

Российская ФСБ начала выдвигать обвинения украинским морякам, которых захватили в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Обвинение уже зачитали для 8 из 24 украинцев. Закончить планируют до конца недели.

Читайте: ООН: Захваченные Россией украинские моряки – военнопленные

Обвинения в окончательной редакции звучит как незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации.

Наши моряки не признают вину, поскольку, согласно международному праву, они являются военнопленными.

27 июня Президент Владимир Зеленский обратился к российскому президенту Путину с призывом освободить пленных украинских моряков.

Напомним, в ООН считают, что пленные украинские моряки должны находиться под защитой Третьей Женевской конвенции.

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