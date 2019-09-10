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Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь Жукова

Переименование проспекта Петра Григоренко в маршала Жукова в Харькове было незаконным – местный окружной админсуд удовлетворил иск нескольких политических организаций к горсовету и приказал вернуть проспекта имя диссидента, основателя Украинского Хельсинского союза Петра Григоренко по требованию закона о декоммунизации.

Поддержать петицию о возвращении проспекта советского названия харьковчан лично просил городской голова Геннадий Кернес. Петиция набрала более 5 тыс. голосов, и на июньской сессии городского совета депутаты проголосовали за предоставление проспекта имени красного маршала, как это было до декоммунизации.

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Вскоре на здешних домах появились таблички с именем Жукова. Однако активисты не дали коммунальщикам завершить работы и длительное время на зданиях одновременно были оба названия – и генерала, и Петра Григоренко. В горсовете пока не определились – будут ли подавать апелляцию.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как горсовет Харькова вернул имя маршала Жукова проспекту Григоренко.

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