Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Война может закончиться на условиях Киева в 2024 году: аналитики назвали три составляющие
В Кировоградской области утонули двое детей: из реки достали 8-летнего мальчика
Побег на скорости и избиение: на Закарпатье супруги пытались “прорвать” границу
В центре Запорожья мужчина застрелил женщину, а затем совершил самоубийство
Срочно
Ракетная атака на Киев: 22 раненых, спасательные работы завершены
Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты

Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024

— Печерский райсуд Киева отправил под стражу Романа Гринкевича — СМИ.

— Положение на Северском и Бахмутском направлениях остается крайне напряженным.

— На Авдеевском направлении враг теряет ежесуточно по 200-300 воинов.

— Эти десантники вышли из одного из самых горячих населенных пунктов Донецкой области — Клещеевки.

— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев 22.01.2024: результаты визита.

— Инструкторы из Французского легиона, Израиля и США тренируют в столице гражданских, которые готовятся вступить в ряды обороны

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 22.30 (12.01.2024).

Факти ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Гринкевич может выйти из СИЗО под залог, но… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Риши Сунак уже в Киеве! ВСУ наконец получат… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Атака по йеменским хуситам: 10 стран сделали важное заявление | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Законопроект о мобилизации: правительство готово к… | Новости Факты ICTV за 12.01.2024
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Отстранение Безуглой – кто выступил против | Новости Факты ICTV за 10.01.2024
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь