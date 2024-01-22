Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Суд отправил Романа Гринкевича под стражу — СМИ | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
— Печерский райсуд Киева отправил под стражу Романа Гринкевича — СМИ.
— Положение на Северском и Бахмутском направлениях остается крайне напряженным.
— На Авдеевском направлении враг теряет ежесуточно по 200-300 воинов.
— Эти десантники вышли из одного из самых горячих населенных пунктов Донецкой области — Клещеевки.
— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев 22.01.2024: результаты визита.
— Инструкторы из Французского легиона, Израиля и США тренируют в столице гражданских, которые готовятся вступить в ряды обороны
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