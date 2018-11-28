Суды над пленными моряками: российские адвокаты боятся защищать украинцев
Сегодня суд Симферополя продолжит выбирать меры пресечения нашим морякам. В планах оккупантов арестовать еще 9 украинцев. Россия обвиняет их в незаконном пересечении границы.
Накануне суд уже арестовал на 2 месяца пятнадцать незаконно задержанных моряков. Защитники убеждены, что после этих процедур дело передадут в Москву. В суде ни один из украинских военных своей вины не признал.
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Сейчас моряков на оккупированной территории согласились защищать восемь адвокатов. Правда активисты, которые пришли поддержать пленников, признаются: за это дело правозащитники браться боятся.
Отечественное МИД обратилось за помощью к миссии Красного Креста. Дипломаты вместе с медиками будут требовать, чтобы оккупанты допустили представителей гуманитарной организации к задержанным украинцам. Отпустить пленных Россию призвало и мировое сообщество. Но Кремль упорно все просьбы игнорирует, и сегодня в Крыму продолжат избирать меру пресечения еще для 9 украинских моряков.
К слову, Факты ICTV сообщали, что в Крыму прооперировали еще одного пленного украинского моряка.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!