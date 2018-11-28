Суды над пленными моряками: российские адвокаты боятся защищать украинцев

Сегодня суд Симферополя продолжит выбирать меры пресечения нашим морякам. В планах оккупантов арестовать еще 9 украинцев. Россия обвиняет их в незаконном пересечении границы.

Накануне суд уже арестовал на 2 месяца пятнадцать незаконно задержанных моряков. Защитники убеждены, что после этих процедур дело передадут в Москву. В суде ни один из украинских военных своей вины не признал.

Читайте: Границы мы не нарушали: украинский моряк о задержании в Керченском проливе

Сейчас моряков на оккупированной территории согласились защищать восемь адвокатов. Правда активисты, которые пришли поддержать пленников, признаются: за это дело правозащитники браться боятся.

Отечественное МИД обратилось за помощью к миссии Красного Креста. Дипломаты вместе с медиками будут требовать, чтобы оккупанты допустили представителей гуманитарной организации к задержанным украинцам. Отпустить пленных Россию призвало и мировое сообщество. Но Кремль упорно все просьбы игнорирует, и сегодня в Крыму продолжат избирать меру пресечения еще для 9 украинских моряков.

К слову, Факты ICTV сообщали, что в Крыму прооперировали еще одного пленного украинского моряка.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Россиянина посадили на 14 лет за подрыв автобуса с футболистами Боруссии
Полонені моряки
Пленные моряки: в чем обвиняет Россия и когда вернутся домой
Атака РФ на Азові
Суд в Крыму арестовал 15 украинских моряков
$1,3 млрд за потерянные активы в Крыму. Ощадбанк выиграл иск против РФ
Військовий корабель
Конфликт в Керченском проливе: Россия возбудила дело против украинских моряков
Захоплені у полон українські моряки
Он не подведет! Родственники захваченного в плен украинского моряка
В Украине могут объявить военное положение – решение за Радой
Украина призвала ЕС ввести новые санкции против РФ

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка