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Факты / Видео / Украина

Скучаю по ней: что рассказала четырехлетняя Алиса из Азовстали, чью маму оккупанты взяли в плен

Наташа Тарчевська редактор ленты

Четырехлетняя Алиса, о которой Украина и мир узнали из видео, где она вместе с мамой больше двух месяцев скрывалась от рашистских бомб на Азовстали, нахожусь в Запорожье. Оккупанты разлучили ее с мамой, когда узнали, что женщина имеет медицинское образование, и взяли в плен.

После того, как маму под прицелом автоматов высадили из эвакуационного автобуса, около суток четырехлетняя девочка сама ехала в Запорожье.

Маленькую Алису у себя дома приютила замглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова. По ее словам, девочка привыкла всюду носить с собой вещи в рюкзаке — на всякий случай.

– Для ребенка это огромный стресс, каждый день он об этом говорит. Каждый день она просит о том, чтобы мы поехали за мамой, чтобы уволили маму, ребенок все понимает, – рассказала Злата Некрасова.

Алиса уже второй день привыкает к мирной жизни и очень ждет своего самого родного человека — маму Викторию. Госпожа Злата заверила: сейчас продолжаются переговоры с рашистами, чтобы те вернули ребенку маму.

— Ирина Андреевна Верещук уже ведет переговоры, также мы направили письмо на Международный комитет Красного креста, с просьбой как-то помочь, потому что, в общем, это происходило на их глазах, — подчеркнула Злата Некрасова.

В ближайшее время Алису заберет ее родной дядя: вполне возможно, что девочку отправят к бабушке в Польшу.

Однако Алиса мечтает только об одном – снова увидеть маму и больше с ней не расставаться.

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