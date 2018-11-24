Суп из коры и блины с травы: что люди ели во время Голодомора

Гениевка – за полсотни километров от Харькова. В начале тридцатых, Кремль развивал военную промышленность, денег не хватало, и Сталин охотно продавал в Европу зерно, отобранное у селян. В наиболее смертоносный 33-й год кровавый режим отправил на экспорт 52 млн тонн зерна, например в 29-м только – 2.5 миллиона тонн. Именно в это время, чтобы выжить, ели траву, обессиленные крестьяне умирали на улице. А чтобы спасти детей от голодной смерти родители оставляли их на вокзалах и вблизи убежищ.

С 8-ми тогдашних украинских областей Харьковщина пострадала больше всего. По данным историков, здесь погибли более миллиона человек. Чтобы почтить жертв большого голода, под Харьковом открыли небольшой музей.

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Данные о Запорожском доме детской смерти были засекречены шестьдесят лет. Но даже в современной Украине историкам потребовалось пять лет, чтобы получить разрешение на установку мемориальной доски на доме.

Как выживали в те страшные года – показали активисты в Днепре. Желающим предлагали попробовать суп из коры, блины с травы, картофельной шелухи и початков кукурузы. Эти рецепты нашли в книге Едло 1933. В ней люди, пережившие голод, делились воспоминаниями о страшных временах.

В результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев.

Опубликовано Ноябрь, 24 в 20:40



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