Споры и сомнения: в ЕС не спешат помогать Украине снарядами

В Люксембурге состоялось заседание глав МИД Евросоюза. Там шли дебаты по закупке и поставке новых снарядов для Украины, поскольку по этому вопросу до сих пор существуют противоречия.

Совместный план приобретения боеприпасов – это часть трехэтапной помощи, которую лидеры Европейского Союза одобрили в прошлом месяце. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель надеется, что европейские политики все же придут к компромиссу. Он подчеркнул, что все страны должны понимать, что война в Украине – это неотложная ситуация.

Дистанционно к встрече присоединился и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что в Киеве обеспокоены задержками и разногласиями среди европейцев по поводу закупки боеприпасов для нашей страны. Он призвал не медлить, ускорять поставки оружия Украине. На прошлой неделе Кулеба уже заявлял, что неспособность ЕС выполнить собственное решение о совместной закупке боеприпасов разочаровывает.

Тем временем война России в Украине вынудила Европу укрепить свою оборонку. Военные расходы Старого света достигли максимума со времен Холодной войны. Больше всего на свою безопасность в прошлом году отдали Финляндия, Литва, Швеция и Польша.

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