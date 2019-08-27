Суперсовременное оборудование и новые знания: как проходят стажировку украинские врачи в Канаде

Детский невролог Кристина Гоу расшифровывает запись биоэлектрической активности мозга. Оля Тычковская внимательно следит. Это – часть тренинга украинского медика в Канаде, больницы больных детей, которая называется SickKids.

Программу стажировки педиатров из Украины основали в 2013 году по инициативе канадского фонда Детям Чернобыля, врачей украинского происхождения – Мирославы Ромах и Джеймса Рутки. Сначала канадские врачи приезжали с лекциями и обзорами в Украину, а затем начали приглашать на стажировку в Торонто.

Педиатр Оля Тычковская сначала приехала на месячную программу. В то время во Львовской детской больнице не было специалистов, которые бы расшифровывали длинные электроэнцефалограммы – крайне важный инструмент диагностики детей в реанимации и лечения эпилепсии. Кристина Гоу говорит: канадские стандарты – не единственные правильные, но чем больше знаний – тем эффективнее лечение.

Недавно, благодаря фонду SickKids, в больнице появился новейший аппарат видео-ЭЭГ, аналога которому в Украине пока нет. Нейрофизиология – лишь одно из направлений, в котором работает программа. Тренируют там и врачей-неонатологов, и нейроонкологов, но начиналось все с нейрохирургии.

Маленькое отделение – большие результаты. Павел Плавский, который возглавляет детскую нейрохирургию Охматдет в Киеве, тоже проходил стажировку в Торонто. Говорит: его отделение взяло на вооружение канадский мультидисциплинарный подход.

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Еще один западный подход – проводить полный цикл лечения под одной крышей. То, что стало уже стандартной практикой в ​​развитых государствах – для Украины еще новость. Охматдет – первая больница в стране, где дети с опухолями мозга могут и лечь на операцию, и пройти курс лучевой терапии.

Полгода назад в Охматдете начали проводить консилиумы, чтобы врачи смогли не только вместе находить лучшие подходы лечения в каждом отдельном случае, но и понимали друг друга. Взаимоуважение, доверие, общение между поколениями врачей – это бросилось в глаза в Канаде украинским врачам во время стажировки.

Оля Тычковская признается: в Канаде работать комфортнее, а работа в SickKids – вообще мечта. Но планов оставаться за границей у нее нет. И на это есть одна простая причина: канадским детям есть кому помочь, а вот в Украине пока нет достаточного количества опытных врачей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве врачи за взятки выдавали бесплатные лекарства для онкобольных.

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