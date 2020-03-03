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Супервторник в США. В 14 штатах состоятся первичные выборы президента

В четырнадцати штатах Америки состоятся первичные выборы кандидата в президенты. Это решающий день для номинации.

Сотни тысяч американцев проголосуют за человека, который должен представлять Демократическую или Республиканскую партии на президентских выборах этого года.

У республиканцев все понятно, никакой интриги – Дональд Трамп имеет поддержку 90% сторонников политсилы. У демократов же за кандидатство борются четыре претендента – один из которых Джо Байден.

Я проголосовал за Байдена. Я думаю, он лучшая альтернатива Берне Сандерсу и лучший кандидат, чтобы победить Трампа. Я определился со своим голосом за Байдена еще раньше, – Дейвин Эндрюс, избиратель.

Факты ICTV ранее писали про кандидаты от демократов и их отношение к Украине.

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