Суперяхты против пандемии: как миллиардеры путешествуют по миру без ограничений

Бесконечное лето – мечта каждого украинца. И яхта – один из атрибутов жаркого отдыха – отличный способ спастись от карантинных ограничений. Сейчас богачи пользуются всеми преимуществами такого водного транспорта во время путешествий, хоть яхта стоит миллионы.

Порт Барселоны захватили миллиардеры – здесь на рейде запаркованы так называемые суперяхты – такой транспорт в длину от 24 м. Пандемия значительно поспособствовала покупкам этих домов на воде.

– Пандемия увеличила количество миллиардеров, задумавшихся о покупке яхты. Собственно, судно позволяет защититься от мира, а также путешествовать по миру, а не сидеть в локдауне в городе, — рассказывает президент порта Барселона 92 Пепе Гарсия Обер.

Покупка яхты – это только начало. Ее содержание стоит минимум 10% от стоимости. В Барселоне можно как отремонтировать судно, так и с комфортом отправиться в новое путешествие – рядом много средиземноморских островов.

Иногда владельцам яхт владельцам надоедает декор – тогда за работу берутся дизайнеры. Самое дорогое африканское красное дерево – самый популярный материал для обновления вида. Стоимость среднего ремонта — €1 млн, но в этом году отдавали и €22 млн. В каютах иногда размещают скульптуры и картины известнейших художников.

– Для некоторых яхт внутренний декор стоит €15 тыс. за квадратный метр, а иногда – все €30 тыс. В моей практике было €60 тыс. за квадрат – и внутри были настоящие произведения искусства, – рассказывает руководитель отдела декораций интерьера Тони Колон.

Капитан Аарон управляет яхтой Артефакт длиной 80 м. Ее стоимость — $150 млн. Ее узнают в мировых портах благодаря уникальным витражам. Интерьер напоминает загородное имение. Здесь большая столовая, лаунж зона, личный кабинет и десяток кают-спальни.

– Многие люди хотят показать – они тяжело работали и дарят себе награду. Яхтинг поднимает вас на тотально другой уровень вашей состоятельности. И вы путешествуете с семьей, меняя страны, как пожелаете, – рассказывает о преимуществах Аарон Кларк.

Такая свобода судоходства становится все более популярной — за последнее десятилетие количество суперяхт в мире удвоилось.

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