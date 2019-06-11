Столкновения на Барабашова в Харькове: 8 пострадавших, один человек в реанимации

7 июня на самом большом в Украине рынке Барабашова произошло несколько столкновений. Оператор харьковского телеканала в реанимации, еще 8 человек получили травмы различной степени.

Неизвестные применяли газовые баллончики и стреляли, полиция фактически не вмешивалась, участников конфликта не задержала и не объявила никому подозрение в избиении людей.

Конфликт между предпринимателями и руководством Барабашова тянется уже не один год, с обеих сторон в силовом конфликте участвовали молодые люди спортивного телосложения.

Конфликт произошел через один из торговых павильонов. Новый владелец, вместе с десятками молодых людей заходил в помещение. Но предыдущий владелец, который торговал в этом магазине не один год, утверждает, у него забрали павильон незаконно. Он пытался договориться напрямую с городом об аренде, но ему, как и другим предпринимателя – отказывали. Поэтому люди попросили защиты у Нацкорпуса.

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Когда между Нацкорпусом и молодыми людьми произошел конфликт – полиция не вмешивалась. Кто же из них бил людей, в том числе и телеоператора, ни одна из сторон не признается.

К слову, 3 июня в Одессе неизвестные ворвались в здание ректората медуниверситета и пытались помешать проведению заседания наблюдательного совета учреждения. Полиция задержала более 50 человек.

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