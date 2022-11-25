Свечи – новая валюта: в Украине запускают масштабное производство

Очередная атака по энергетике, за ней перебои со светом — и украинцы каждый раз переживают, чем подсветить жилье. Нередко в этой дилемме побеждают свечи, потому что не зависят от подзарядки.

Производители и продавцы говорят: дефицит есть, но самих свечей хватит на каждого. Отечественные производители работают на полную мощность, и немало ассортимента у нас из-за границы.

Наши журналисты побывали в магазинах и на производстве, расспросили, что и сколько стоит. А еще – как выбрать самую качественную свечу.

За последний месяц только в этой сети товаров для дома было продано более 2 млн свечей. Свежую партию здесь разбирают через неделю. Быстрее всего — разметают свечи комплектами, их покупать выгоднее.

Парафиновые свечи стоят от 25 грн. Но они быстрее скорее выгорают и дыма от них больше. Есть и восковые свечи, они более выносливы и не дают копоти, но и стоят дороже, в среднем от 40 грн.

Можно встретить и экзотику — свечи из сои или стеарина, это смесь парафина и животных жиров. По популярности с обычными свечами соперничают и свечи на батарейках.

Больше всего на наших полках импортных свечей. Но из-за ажиотажа украинские производители работают на полную мощность. На этой фабрике во Львове производят десятки видов свечей.

Чтобы ускориться, сейчас специалисты готовят дополнительное оборудование. Но все зависит от электроэнергии, поэтому иногда приходится работать и по выходным. Самые популярные – бытовые свечи, которые могут гореть до 10 часов.

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