Показания Медведчука могут быть основанием для допроса других лиц при наличии доказательств — Вениславский

Свидетельства Виктора Медведчука являются основанием для допроса лиц, против которых он свидетельствует, только при наличии соответствующих доказательств.

Об этом в эфире телемарафона сказал Федор Вениславский, народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

По его словам, из-за того, что высшее российское руководство открестилось от Медведчука, сам задержанный теперь решил дать показания на те вопросы, которые были у органов досудебного расследования относительно злоупотреблений с 2014 по 2019 годы.

Вениславский подчеркнул, что информация о злоупотреблениях была у правоохранителей, а теперь она подтверждается показаниями конкретного лица, а именно Виктора Медведчука. Он ведь был непосредственным участником тех схем, а порой и исполнителем приказов от высшего руководства государства.

Однако, по словам Федора Вениславского, для того, чтобы оценить ситуацию, нужно иметь доказательства в подтверждение слов Медведчука.

— Свидетельства, которые дает Медведчук, это показания лица, подозреваемого в совершении тяжких преступлений, является лишь одной из разновидностей доказательств в уголовном производстве. Если у органов досудебного расследования есть другие доказательства или другие фактические данные, доказывающие то, что говорит Медведчук, то следующий шаг — это, по меньшей мере, допрос тех лиц, которые были вовлечены в незаконные схемы, — рассказал нардеп.

Таким образом, органы досудебного расследования решать, есть ли основания для объявления подозрений для других фигурантов этого процесса или нет.

Сегодня, 23 мая, СБУ опубликовала видео, на котором задержанный Виктор Медведчук свидетельствует против 5-го президента Украины Петра Порошенко.

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