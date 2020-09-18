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Свой герб, флаг, гимн и валюта: в Карпатах строят сказочный городок Хоббитхил

В Карпатах строят сказочный городок – Хоббитхил. Он расположилось в высокогорном поселке Верховина.

Первоначально поселение должно быть похожим на село Хоббитон, что в Новой Зеландии. Но со временем проект оброс гуцульским колоритом. Сейчас это экогородок с энергосберегающими технологиями.

Здесь будут жить примерно 70 человек. Там будет свой герб, флаг, гимн, валюта и правила. Это своеобразная государство в государстве.

В Гоббилхили 27 домиков. Самый маленький 30 м. Внутри все удобства: кухня и ванная комната. Каждый домик – как конструктор лего. В плане даже дом на дереве.

Часть домов планируется завершить в октябре. На территории есть пруд. Здесь будет жить аборигенная карпатская рыба.

В городе будет работать хижина, санная трасса и трасса для зорба, тарзанка и многие другие достопримечательностей для детей и взрослых. Будут работать мастерские, где будут обучать традиционным карпатским ремеслам.

Также во Львовской области бойцы российско-украинской войны начали собственное дело и начали строить коттеджи.

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