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Факты / Видео / Україна

Света не будет еще дольше – к чему готовиться украинцам

Оксана Михайлова Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта Дарина Реготун Видеоредактор

Россия пытается сломать украинцев темнотой. В результате ракетных ударов уже 40% энергетической инфраструктуры страны разрушены. Энергетики работают круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Миллион киевлян без света ежесуточно. Еще сложнее в области. У некоторых абонентов электричества не было 9 часов. У кого с перерывом, у кого без.

И проще пока не будет. В столице и Киевской области продолжаются экстренные отключения. Они могут быть уже не четыре часа, как анонсировали раньше, а шесть. Также в ДТЭК объяснили, почему не во всех домах выключают свет.

– Все дома в Киеве выключить невозможно, потому что объекты критической инфраструктуры у нас не имеют отдельных коммуникаций, они встроены уже в существующие дома, – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В северных и центральных регионах россияне разбили больше инфраструктуры, и для ее восстановления энергетикам еще нужно время. Так что света местами не будет в Киеве и области, а также в Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Для экономии в городах отключают наружную рекламу и уличные фонари. Поэтому стоит позаботиться и о безопасности. Светоотражающие элементы на одежде должны стать правилом. Потому что водителю в темноте очень сложно заметить пешехода на дороге и вовремя затормозить. В Верховной Раде предлагают сделать это законом и за нарушение ввести штраф.

Поэтому стараемся экономить питание каждый день. Это вклад каждого в победу.

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