Светом направляют лекарства на больной участок: разработка украинских ученых в терапии рака

Высокие технологии управляют миром. И нашим здоровьем тоже, доказывает Екатерина Афанасьева. Она вместе со своей научной командой работает в сфере молекулярной биологии, биофизики и генетики. Исследуют изменения в человеческой ДНК в условиях стресса или онкозаболеваний. Эти знания — очень ценные, если использовать их в обратном направлении.

Чтобы данные были точными, используют современное оборудование — микроскопы качества мирового уровня. А еще сотрудничество с другими учеными: украинскими и иностранными.

Пример международного научного сотрудничества Украины и Германии — изобретение Игоря Комарова. Энтузиаст вместе с немецкими коллегами разрабатывает химические соединения, которые будут бороться с болезнью. Например, бактериальной или раком — адресно, целенаправленно, а не отравляя своим действием весь организм.

На это изобретение получили и патент. И уже одна из немецких компаний даже приобрела его.

Сразу два патента — европейский и американский имеет еще одно изобретение Института высоких технологий — его называют электронный язык.

Специальный умный лазерный сканер может идентифицировать вещество в емкости. В зависимости от заданных стандартов прибор можно использовать, в частности, как быстрый тест на фальсификат.

Уровень стресса и тревоги у украинцев

По результатам апрельского опроса, проведенного украинской компанией Gradus Research, уровень стресса у украинцев остается на очень высоком уровне — более 81% из 100%.

Этот показатель, начиная с мая 2020 года, держится почти на одном уровне, а на такой высокий уровень он поднимался в последний раз в июне 2020 года.

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