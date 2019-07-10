Светятся и поджигают цель: боевики стреляют запрещенными пулями

На передовой погиб один наш военный и еще один получил ранения – случилось все в 3 часа дня возле Гранитного. Враг ударил из пулемета по грузовику, где были украинские армейцы. За минувшие сутки имеем аж девять раненых и 27 вражеских атак.

Разбитые и брошенные машины, дома и целые улицы… Поселок Зайцево расположен на самой линии фронта. Дальше уже – оккупированная Горловка. До укреплений захватчиков – несколько, даже не сотен, десятков метров. Там недавно была ротация, поэтому нашим армейцам стало немного спокойнее.

Тяжелым калибром враг почти не накрывает. И не потому, что он запрещен. А потому что нецелесообразно. Расстояние слишком маленькое, будут перелеты. Зато стрелкового оружия оккупанты не жалеют. Стреляют из АКМ трассирующими пулями. Эти пули запрещены, поскольку они светятся и ими можно поджечь что-нибудь.

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Когда враг уже совсем наглеет, бойцы обращаются за помощью к своей Дашке – так они ласково называют ДШК.

Больше всего ребята боятся не вражеского огня, а того, что их Дашка и все обжитые за многие годы укрепления могут захватить оккупанты, если командование даст приказ развести силы. Идти готовы, но только вперед, в наступление.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как враг на передовой маскирует под звуки природы передвижения техники и оружие.

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