Своих презирают, а чужих ценят. Как украинцы относятся к полицейским
Их обзывают, презирают, спускают собак и даже бьют. Патрульная полиция в Украине, пришедшая на смену милиции – страдает от пренебрежительного отношения. Особенно, если останавливают дорогие машины или детей чиновников. На чьей стороне закон и стоит ли полиции чаще применять оружие.
Николаев. Полиция останавливает автомобиль с компанией навеселе. Сначала все громко оскорбляют полицейских, когда на водителя надевают наручники – на патрульного бросается один из задержанных.
В Одессе на патрульных напали с топором. Опять Николаев – в полицию спустили собак. Львов – избили женщину-патрульную и ударили ножом. Ровно – воткнули вилы в патрульного. Оскорблений и угроз – нечего и считать.
В соседней Польше отношение к полисменам более уважительное. При задержании полицейский сразу предупреждает, что противодействие наказывается заключением на 3 года. И даже не сомневается – суд будет на его стороне. В США полицейский имеет еще больше прав. Действует даже презумпция правоты полицейского. Есть правило – при задержании коп главный. Все, что он приказывает, надо выполнять. Если Вам что-то не понравилось, идите в суд, но уже после инцидента.
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В Украине общения с патрульными у многих вызывает приступы агрессии. Кроме того, полицейские просто боятся применять силу против своих обидчиков – ведь украинские суды часто их не защищают.
Как пример – трагедия в Днепропетровске. Два года нет решения по делу Александра Пугачева, который при задержании убил двух полицейских – Артема Кутушева и Ольгу Макаренко. Казалось, есть все доказательства. Однако адвокаты медлят с решением.
Бывшие милиционеры считают – волну негатива полиция получает за все проблемы в государстве. Логика такова – полицейский представитель государства – кому как не ему высказать все, что наболело. А нужно наоборот, поддерживать новую полицию, потому что патрульные уже увольняются, разочаровавшись в службе.
К слову, в Одессе мужчина напал с топором на полицейского и был застрелен.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!