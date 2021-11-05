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Людмила Богданова |

Священники Лавры препятствовали журналистам: полиция открыла производство

Духовенство Киево-Печерской лавры попало в скандал. Накануне люди в рясах напали на журналистов телеканала Магнолия-ТВ, снимавших пожар на территории святыни.

Сначала один из священников подошел к корреспондентам и запрещал снимать, а затем насильно забрал телефон.

Все это происходило на виду Митрополита Павла и его окружения. Угрозы вызвать полицию на духовенство не подействовали.

Митрополит, напротив, приказал своим священникам телефон не отдавать, стереть все видео, а еще “надавать по голове”. Мол, пожар в Лавре событие не чрезвычайное и журналистов сюда никто не приглашал. По факту препятствования журналистской деятельности в полиции уже открыли уголовное производство.

4 ноября на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Возгорание произошло в мастерской, где расписывают иконы, а затем распространилось на кровлю.

За это предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан(850 грн), или ареста до шести месяцев, или ограничения свободы до трех лет.

На место прибыли спасатели ГСЧС, через некоторое время пожар был ликвидирован. В КГГА сообщили о трех пострадавших в результате инцидента.

По данным Министерства культуры, в здании нет значительных повреждений.

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