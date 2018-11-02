Священник на джипе разбил памятники на кладбище под Харьковом

Невиданный инцидент произошел на кладбище близ Харькова. Священник за рулем внедорожника заехал на кладбище и разбил могилы. Пытался развернуться и снес 10 плит.

Харьковчане узнали в горе-водителе местного служителя Александровской церкви Московского патриархата Михаила Люшукова.

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В самой церкви Фактам подтвердили, что это действительно их служитель, который выполняет роль третьего священника в церкви, однако стало ли ему плохо, или служитель церкви был не трезвым – не знают. Со своим коллегой обещают разобраться, а разрушенные могилы восстановить.

А на вопрос: откуда у священника такая дорогая машина – Тойота Рав 4 стоит почти 30 000 долларов – заявили, что она не такая уж и дорогая, и купить ее он мог не новую. Полиция же начала досудебное следствие – за надругательство над могилами предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на Прикарпатье священника лишили водительских прав.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 22:00



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