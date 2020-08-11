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Священник УПЦ поздравил Путина с именинами. Реакция людей и последствия

Настоятель храма в селе Галиновка в соцсетях поздравил президента России с именинам и теперь большинство селян видеть его не хотят и планируют перейти к православной церкви Украины. Священник УПЦ Московского патриархата Алексей Шаран попытался оправдаться, мол, поздравил Путина случайно. Но никто в это не верит. И просят СБУ тщательно присмотреться к бывшему настоятелю.

Терпение и долгих лет жизни — такими словами поздравил российского президента волынский священник.

Пост с пожеланиями батюшка разместил в соцсетях. И хотя быстро его удалил, но было уже поздно, местные журналисты успели сделать скрин. Тогда поп взялся оправдываться. Мол, произошла ошибка.

Только жители Галиновки, где почти 10 лет служил священник, узнали об этом — закрыли церковь на замок. Такая любовь к Путину их настоятеля сильно разозлила.

Объясниться с верующими священник так и не приехал. В воскресенье люди собрались у храма, чтобы решить, что делать дальше. Говорят, поступок настоятеля был последней каплей, и перейдут к ПЦУ. Мол, давно хотели, но боялись. Теперь собирают подписи.

А пока большинство селян под церковью голосуют за переход, в храме правит службу уже другой священник — внутри меньше десятка женщин. И туда нас не пускают. Женщины защищают своего священника, и московскую церковь.

В епархии, где служит, поступок священника тоже не комментируют. Только сообщили, что священника отстранили.

Между тем, селяни продолжают собирать подписи, чтобы переход к ПЦУ был законным и состоялся мирно.

В Хмельницкой области правоохранительные органы раскрыли убийство священника.

Тело погибшего обнаружили 25 июля на остановке в Летичевском районе, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции.

Полицейские установили, что убитый — это 36-летний житель Закарпатской области, священник УПЦ, который исчез накануне указанных событий.

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