Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
— Удар по Херсону 01.10.2023 — враг загнал в огненную ловушку мать с детьми;
— Масштабная минута молчания в Украине – репортаж;
— Бавовна во в.о. Крыму – взрывы в Джанкое и Евпатории;
— Конгресс США утвердил бюджет без помощи Украины – сильная реакция Байдена;
— Антиукраинская партия в Словакии пропагандирует позицию Кремля;
— История несокрушимой и смелой учительницы из Херсонской области.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 16:00 (01.10.2023).
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