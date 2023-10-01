Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023

— Удар по Херсону 01.10.2023 — враг загнал в огненную ловушку мать с детьми;

— Масштабная минута молчания в Украине – репортаж;

— Бавовна во в.о. Крыму – взрывы в Джанкое и Евпатории;

— Конгресс США утвердил бюджет без помощи Украины – сильная реакция Байдена;

— Антиукраинская партия в Словакии пропагандирует позицию Кремля;

— История несокрушимой и смелой учительницы из Херсонской области.

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