Праздничный выпуск и звездные гости: что приготовили зрителям актеры Дизель шоу

Громкими аплодисментами приветствовали артистов Дизель студио в Харькове. И такая встреча – где бы они ни выступали. Ведь 5 лет подряд актеры популярного юмористического шоу шутят так, что смеется вся страна.

Будничные темы: домашние проблемы, недоразумения в семье и клубные знакомства, очереди в магазинах, цены, коммуналка, коррупция – все на сцене мастерски высмеивают дизеля.

Очень порадовало Дизель Шоу зрителей и количеством сатирических номеров на актуальные темы современности. Помогали им их дети.

Тысячи изученных листов сценария с номерами новой программы, постоянные гастроли Украины. За каждым веселым номером – тяжелый труд целого коллектива.

Читайте: Новогодняя сказка от Дизель шоу: чем удивят зрителей и при чем здесь политика

Актриса дизель шоу Виктория Булитко почти 4 месяца совмещала свою жизнь с танцами. Они закончились, но Булитко обещает зажечь еще не раз.

Любимец миллионов Александр Пономарев во время шоу споет не только премьерную песню, но и запасается эмоциями на целый год.

На сцене комедийного проекта будет также и всемирно известный богатырь Василий Вирастюк. А поклонники популярного сериала Пес увидят своего любимца. Новую программу Дизель шоу представит 6 декабря в 20:10. К тому же, народные любимцы готовят феерический праздничный выпуск, который выйдет на телеэкраны в новогоднюю ночь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Дизель шоу опровергли фейк о продаже проекта.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.