Праздновать Рождество со всем миром, а не с Москвой: что изменит календарная реформа

Украинская греко-католическая церковь первой среди христианских конфессий в Украине объявила о переходе из старого юлианского на новый церковный календарь. Согласно ему, празднование Рождества переносится с 7 января на 25 декабря. Смещаются во времени и другие христианские праздники. В УГКЦ говорят, учли просьбу верующих — те хотят праздновать Рождество одновременно с западным миром, а не с Москвой.

Новый церковный календарь вступит в силу 1 сентября. Это начало нового церковного года. На полпути для принятия исторического решения — и в Православной церкви Украины.

Евстратий Заря разъясняет: на самом деле православные, и католики празднуют Рождество Христово в один день — 25 декабря. Однако делают это по разным календарям. На Западе – в основном по григорианскому, а, например, в России, Грузии, Сербии или в Украине – по юлианскому, который отстает на 13 дней.

Православная церковь Украины может принять календарную реформу уже в мае — тогда запланировано большое собрание архиереев.

В ПЦУ к вопросу календаря подходят демократически и взвешенно. Все парафии, которые хотят праздновать Рождество и другие христианские праздники по новому стилю, уже могут это делать. А вот о переходе всей церкви на новый календарь пока дискутируют.

Религиовед Александр Саган объясняет: главная причина – не хотят испугать тех, кто переходит в ПЦУ из московского патриархата.

— Этот процесс перехода может быть использован для приостановки перехода общин – выхода общин из московского патриархата в ПЦУ. Это может являться одним из факторов такой манипуляции верующими.

Есть надежда, что уже с 1 сентября большинство христиан в Украине будут отмечать свои праздники по новому календарю.

Подарки от святого Николая дети могут получать 6 декабря. Сочельник будет 24 декабря, а Рождество Христово – 25 декабря. Праздник Василия, а значит – и празднование Маланки и Новый год – 1 января. Освящать воду на Крещение будем 6 января. Без изменений пока останется празднование Пасхи, дата которой является подвижной, и других привязанных к ней церковных праздников.

Как изменится календарь церковных праздников 2023 — новые даты

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