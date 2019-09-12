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Праздник пива 2019: названы победители Международного дегустационного конкурса

В Киеве объявили победителей Международного дегустационного конкурса напитков, в том числе минеральных и питьевых вод и пивоваренного солода в рамках Всеукраинской акции.

Особое внимание среди конкурсантов привлекла компания Оболонь. Профессиональные дегустаторы отметили безалкогольный продукт О Нефильтрованное+.

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Но отличия – не повод расслабляться, отмечают в компании, поэтому не планируют останавливаться на достигнутом и продолжают строить амбициозные планы на будущее.

Уже сейчас путь компании проходит более чем через 50 стран, что подтверждает феномен одного из лидеров отечественных производителей напитков на международной арене.

Напомним, Факты ICTV писали о том, как пить пиво, чтобы не вырос пивной живот.

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Как пить пиво, чтоб не вырос пивной живот

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