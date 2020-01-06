Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Сочельник на передовой: как ВСУ готовятся и празднуют Рождество

Несмотря на напряженную ситуацию на передовой бойцы празднуют Сочельник.

Военные говорят, что Рождество хотят провести в украинских традициях. Закупили кутью, сварят компот.

Читайте: Полное перемирие 1 января: известны новые точки разведения сил на Донбассе

Ну и конечно, какой же Сочельник без вертепа и колядок. На передовую приехал настоящий военный оркестр.

Эксклюзивный репортаж с Широкино Татьяны Ураловой на YouTube Фактов ICTV.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ужин начинают с молитвы: традиции и как готовятся к Сочельнику
Обед для одиноких пожилых людей: празднование Рождества в Патриаршем соборе
Вкусной вам кутьи! Гончарук поздравил Украину с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с наступающим Рождеством
5 рецептов кутьи на Рождество
С танцами и пением: во Львове установили Рождественского Дидуха
Как приготовить кутью – рецепт от Ольги Сумской
Открытки на Рождество 2020 – лучшие поздравления

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка