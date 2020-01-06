Сочельник на передовой: как ВСУ готовятся и празднуют Рождество

Несмотря на напряженную ситуацию на передовой бойцы празднуют Сочельник.

Военные говорят, что Рождество хотят провести в украинских традициях. Закупили кутью, сварят компот.

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Ну и конечно, какой же Сочельник без вертепа и колядок. На передовую приехал настоящий военный оркестр.

Эксклюзивный репортаж с Широкино Татьяны Ураловой на YouTube Фактов ICTV.

К слову, министр иностранных дел Вадим Пристайко выразил надежду, что новое разведение сил на Донбассе состоится до следующей встречи нормандской четверки.

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