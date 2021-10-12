Свинка Пеппа чайлдфри и “распаковка”: как сельские блогеры покорили сеть

Пользователей в социальных сетях весьма интересует сельская жизнь и блогеры, которые рассказывают о тяжелом труде, часто некомфортных условиях, а также делятся секретами ухода за хозяйством.

Поэтому, чтобы стать популярным блогером, необязательно быть политологом, аналитиком или светской львицей. Завоевать внимание миллионов людей и хорошо зарабатывать можно, работая в любой области.

Например, Андрей Новиков стал авторитетом в селе Морозовка, расположенном в сотне километров от Харькова. Соседи говорят, что мечтают стать такими же популярными, как он.

— Сначала было скептическое отношение, и мы также немного смеялись над ним. Но, когда Андрей набрал первую тысячу подписчиков, я ему позвонила и спросила: Что надо делать? — рассказала Дарья Саенко, жительница Морозовки.

У Андрея большое хозяйство: свиньи, утки, куры и кролики. И доход от YouTube, где у мужчины более 250 млн фолловеров. Это отдельный заработок — меньше $1 500 в месяц не бывает.

Андрей шутит, что без телефона к скоту ни ногой. Для зрителей это как сериал, они ежедневно ждут новые видео, и очень волнуются, если вдруг что-то не вышло.

У подписчиков даже есть свои любимцы — свинку Пеппу называют чайлдфри. Ей как VIP-персоне разрешено гулять, где захочет.

А когда на свет появляется потомство — нервы у зрителя, словно струна. Андрей говорит, что подписчики волнуются, чтобы все родились здоровыми.

YouTube-каналу Андрея 3,5 года, свой первый миллион просмотров заработал на индоутке с 45 утятами.

Жена переманивает его жить в квартире, однако переезжать Андрей не хочет, ведь именно село сделало его не только популярным, но и успешным.

— Я всегда улыбаюсь в роликах, и мне говорят: К тебе приятно заходить, потому что ты несешь позитив людям, ты очень харизматичный, — рассказал Андрей Новиков.

Еще одна известная сельская блогерша — 23-летняя Даша Евтух с Полтавщины. Выкладывать видео в соцсети она начала год назад, а мегапопулярной стала весной.

Ее видео становятся вирусными и набирают миллионы просмотров в Instagram или TikTok.

Самые популярные так называемые “распаковки” — на камеру девушка демонстрирует, что приобрела в сельском магазине.

Даша не скрывает трудностей сельской жизни, говорит на суржике и не наводит марафет перед съемкой.

Но сейчас девушку все чаще можно увидеть в вечернем платье, вместе со звездами шоу-бизнеса, а иногда блогерша живет в столице.

— Не скажу, сколько зарабатываю. Каждый раз по-разному, каждый месяц по-разному. Но на хлеб с халвой хватает. Нет, я село не покину навсегда. Мне в селе очень сильно нравится, — сказала Даша.

Когда Даша возвращается в деревню, то снимает вечернее платье и идет кормить животных. Ведь именно они сделали ее популярной и финансово независимой бизнес-леди.

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