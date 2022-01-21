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Сидят тихо, чтобы неожиданно напасть: как себя ведут оккупанты на Донбассе

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты

Российские оккупационные силы не могут нападать на Украину из-за непогоды.

В течение недели войска противника не нарушали тишины, пока не прекратился снег.

Когда погода восстановилась, оккупанты пять раз атаковали украинские позиции из запретного минскими договоренностями вооружения.

Они прицельно стреляли с огневых позиций. Украинские военные дали ответ, в результате чего противник успокоился.

Обстрелы велись по Марьинке и Опросному, а также по Золотому-4 и Екатериновке. Украинских военных выманивали одиночными выстрелами.

По словам бойцов ООС, наемники пытались устроить эффект неожиданности, пока в Украине присутствуют иностранные делегации.

Оккупанты долго могут тихо сидеть, когда вдруг начнут атаковать, в том числе, из артиллерии.

Как отметили украинские бойцы, российско-оккупационные войска с начала января тайно перебросили на Донбасс более семи тысяч тонн горючего, танки, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы. При этом боевики проводят активную тренировку наемников.

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