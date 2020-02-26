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Сигнализация для рюкзаков. Что показали на конкурсе стартапов в Киеве

Более 500 инициатив, почти 100 отобранных экспертами и, наконец, восьмерка лучших украинских стартапов поборолись за грантовые $50 тыс. от отечественного стартап фонда. Это уже второе представление украинских стартапов, борющихся за государственное грантовое финансирование. Члены экспертной комиссии ознакомились с восьмеркой лучших и выставляли свои рейтинговые баллы.

Одни из финалистов конкурса стартапов разработали новую систему датчиков, которыми обустраивают и погрузчики, и грузовики транспортирующие зерна. Эти приборы вычислят его вес, передают информацию о любых действиях с грузом в пути следования. Авторы уверяют, что их изобретение уменьшает риски кражи, способен просчитывать разнообразные манипуляции и лучше адаптирован к современным потребностям аграриев. Детали в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, Украина на первом месте среди стран Восточной Европы по количеству стартапов.

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