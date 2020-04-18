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Симптомы кислородной недостаточности и как измеряют

Удушье и затрудненное дыхание — это симптомы уже острого течения коронавирусной болезни. И уровень насыщения кислорода является одним из основных показателей, по которым определяют, когда нужно дать пациенту кислород через маску и нужна ли ему искусственная вентиляция легких.

Его измеряют обычным прибором, похожим на большую прищепку. Но именно своевременное его измерения может спасти жизнь.

Нехватка воздуха, затрудненное учащенное дыхание, бледность кожи, синюшность конечностей.

Такие признаки кислородной недостаточности. А это один из важнейших показателей, которые необходимо контролировать в борьбе с коронавирусом. Важно не упустить тот момент, когда понадобится кислородная поддержка. Это можно сделать с помощью пульсоксиметра.

Всего за 20-30 секунд прибор показывает результат. Нормальный показатель сатурации от 95 до 100.

Факты ICTV ранее писали о том, как распознать дифтерию и почему важно делать прививки.

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