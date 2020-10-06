Симптомы маскируют стероиды: врачи о Covid-19 у Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, у которого лишь в конце прошлой недели диагностировали Covid-19, после трех дней в госпитале вернулся в Белый дом и обещает вскоре восстановить агитацию и митинги.

Сами же врачи президента, хотя и позволили ему вернуться в Белый дом, отмечают: не могут гарантировать, что для их пациента худшее — уже позади. Выводы будут делать через неделю.

Мы до сих пор осторожно оптимистичны и остаемся на страже, потому что это — немного неизведанная территория, когда речь идет о пациенте, который получил такую ​​терапию на раннем этапе лечения, — Шон Конли, врач Дональда Трампа.

Речь идет, в частности о стероид дексаметазон, который, по словам врача и исследователя Меган Ренни, может маскировать симптомы.

Независимые врачи, впрочем, согласны. Но в Белом доме президент будет под круглосуточным высококлассным наблюдением. Но это не значит, что в безопасности его окружение. Пациенты с Covid-19 могут разносить болезнь еще 10 дней после появления симптомов.

Демократы же заявляют: только единицы американцев имеют доступ к такому высококлассному лечению, поэтому действия президента считают проблематичными.

Коронавирус у Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 октября узнал, что у него коронавирус. В пятницу его привезли в военный госпиталь в Вашингтоне, а уже в понедельник Трамп шокировал американцев решением покинуть больницу, чтобы поблагодарить сторонников, собравшихся под ее стенами.

Он проехал мимо на авто, помахав из окна. А потом записал видеообращение, заявив, что чувствует себя нормально, поэтому готов вернуться к предвыборной кампании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.