Сын шел по краю обрушенного перекрытия: как спасались люди после взрыва дома в Киеве

Почти сутки спасатели ищут жертв взрыва на Позняках в Киеве. На месте взрыва в столичной многоэтажке уже трое погибших, а судьба трех человек еще не известна.

По словам мэра, там развернуто полевой палаточный городок для людей, проживающих в доме. Кроме того, организовано необходимое медицинское обеспечение.

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В то же время, часть пострадавших будут временно жить в одном из столичных интернатов, а часть решила пожить у родственников и знакомых.

Когда произошел взрыв, жительницы дома Анны не было дома. Но в квартире на девятом этаже остался сын. Под их жильем сейчас пропасть. Женщина говорит, возможно, в доме взорвался газ.

Сын Анны — спасся чудом. Когда произошел взрыв он был на кухне. И только в этом помещении пол не провалилась. Женщина рассказала, что он вышел из квартиры по краю обрушенного перекрытия.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который прибыл на место, заявил, что рассматривают две версии — взрыв газа или взрывчатки.

Пострадавших, которым негде ночевать, отвезли в школу интернат — в нескольких километрах отсюда. Во время карантина там пустые корпуса.

Директор интерната объяснил, что времени на подготовку не было совсем, поэтому условия спартанские.

В 10.00 в Дарницком районе Киева произошел взрыв в жилом доме по адресу ул. Соломии Крушельницкой, 1/5.

Предварительно в ГЧСЧ отмечают, что ЧП произошло из-за взрыва газовоздушной смеси без последствий горения.

В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Все эвакуированные и пострадавшие жители многоэтажки имеют возможность переночевать в интернате на Харьковском шоссе 121/3. На сколько дней этих людей обеспечат жильем, пока не известно.