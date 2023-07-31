Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

Когда пожарные пытаются достать погибших происходит обвал. ГСЧС реагируют мгновенно, далее один за другим они выносят черные мешки. Рядом ждут известия родственники и друзья жителей дома.

Марина ищет тетю, пока безрезультатно, но уже знает, кого отыскали. По ее словам, из-под завалов извлекли тела 10-летней девочки и ее мамы.

История Александра, к сожалению, тоже не закончилась чудом. Он прибежал сюда, едва услышал взрывы. Говорит, как раз разговаривал с матерью, проживающей в доме, куда произошел прилет и связь прервалась. Пока ни в одной больнице и морге информации о матери не нашли. Но сын все же не теряет надежды.

От одного из прилетов разрушены до основания также два корпуса криворожского колледжа, еще два сильно избиты. Вражеская ракета попала прямо в лабораторию образовательного учреждения. Не уцелело практически ни одного окна и в школе, которая находится напротив попадания в жилой дом.

В настоящее время поисково-спасательные работы уже завершены.

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