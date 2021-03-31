Синдром отложенной жизни — что это и как от него избавиться

Третий локдаун — и украинцы снова откладывают свои мечты и стремление на потом, а психологи называют это синдромом отложенной жизни.

В психологии этот термин появился полвека назад, его употребляли по отношению к людям, которые ехали зарабатывать деньги на север Советского Союза на многие годы.

— Звучит это так: вот закончится карантин — тогда я что-то начну делать, вот пройдет вакцинация — и тогда жизнь начнется. Вот Всемирная организация что-то придумает, чтобы нам было хорошо — тогда я начну делать какие-то действия, — объясняет кандидат психологических наук и психотерапевт Елена Любченко.

Откладывать осуществления своих желаний склонны инфантильные люди, которые не хотят брать ответственность за свою жизнь, говорит психолог.

— Я отпустила эту ситуацию и сказала — так, жизнь одна и надо что-то придумать. Мы начали смотреть интересные сериалы, искать интересные книги, — рассказывает, как боролась с этим состоянием владелица кафе Анна Врублевская.

Следующий локдаун Анна тоже перехитрила и уехала с дочерью в путешествие по Занзибару.

Психолог отмечает, что если человек более пяти лет откладывает какую значимую для себя вещь, то постепенно начинает отказываться от своих желаний, а это приводит к депрессии.

Чтобы до этого не дошло, Анна делает то, чего хочет, а не откладывает жизнь на потом и советует другим начать с самого простого.

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