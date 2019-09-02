Сине-желтый флаг и украинские песни: первый звонок в фронтовой Марьинке

Первый звонок раздается во второй школе фронтовой Марьинки, в 700 метрах от линии огня.

Здесь, в освобожденном 5 лет назад городе, хорошо знают цену словам государственного гимна. К августу 14-го прямо во дворе школы стояли вражеские танки, на крыше сидели снайперы. А теперь дети поднимают сине-желтый флаг и поют украинские песни.

Семилетняя Даша даже не помнит, какой он, мир. Война, которая совсем рядом, продолжается большую часть ее жизни. Поэтому в первый класс девочка боялась идти вовсе не из-за обстрелов.

На замененных окнах до сих пор лежат мешки с песком, защищающие от пуль. На стенах – указатель, где искать бомбоубежище. А красные метки – это места, где во время обстрелов стоять опасно. За парты марьинской школы в этом году сели почти двести учеников. Это меньше, чем до войны. Но гораздо больше, чем в 2014. Семьи, которые тогда бежали подальше от обстрелов, постепенно возвращаются.

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И чтобы там, на линейке дети могли поднимать сине-желтый флаг, на передовой без праздников и выходных их покой круглосуточно охраняют украинские защитники.

Враг с перемирьем традиционно не считается. После семи вечера, когда позиции оставляют представители и беспилотники ОБСЕ, оккупанты открывают огонь. А как стемнеет, засылают к укреплениям армейцам своих диверсантов.

Захватчики не теряют надежды забрать назад окраины Донецка, поэтому активно наращивают силы, замечают наши защитники. Но ни клочка родной земли возвращать оккупантам не собираются.

К слову, мюзикл от учителей и джинсы вместо формы – День знаний в регионах.

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