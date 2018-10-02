Синтия Никсон и рок-певец: нестандартные кандидаты на выборах в Конгресс США

В Америке сейчас буквально мода на странных кандидатов-политиков. На выборы в Конгресс, которые будут в ноябре, баллотируется, в частности, рок-певец, которого навеселе ловили за рулем. И опытные политики ему уступают. Также на выборы идет и актриса из сериала Секс и город.

Конкуренцию тяжеловесу американской политики, кандидату на президентское кресло 2016-го Теду Крузу составляет демократ, бывший солист панк-рок группы Бето Орурк. За месяц до выборов, шансы кандидатов практически сравнялись. У Орурка достаточно бурное прошлое – его дважды арестовывали – в частности за управление в нетрезвом состоянии, но обвинения не выдвигали, потому что он прошел исправительные работы.

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Республиканская партия попыталась использовать это против демократа, но это обернулось против них. Молодежь, иммигранты, обожают Орурка – за то, что он понимает их проблемы и не берет денег от крупных корпораций. Он выступает за контроль над оборотом оружия и большие возможности для иммигрантов – то, что его разительно отличает от консерватора Круза.

Миранду в сериале Секс и город. Номинацию, все же, получил действующий губернатор Эндрю Куомо, но участие этой женщины, ЛГБТК-активистки в гонках – это тренд. В этом году за кресла в палате представителей, сенате борется рекордное количество – 255 женщин.

К слову, Кондолиза Райс назвала основную проблему американцев.

Опубликовано Октябрь, 02 в 22:14



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