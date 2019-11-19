Синяки и ушибы вместо вручения повестки: почему во Львове избили военного

Во Львове очередное вручение повестки для военного комиссара завершилось синяками и ушибами. Служащий вспоминает: пришел отдать призывнику документ лично, потому что второй год он не появляется по повесткам на медосмотр. Парень вышел, но документ отказался брать.

Зато, к военному спустились два неустановленные лица и набросились на комиссара. Били, пока не увидели полицию, которая проезжали мимо.

Пообщаться с призывником не удалось – двери никто не открывает. А вот сосед этажом выше, который якобы бил служащего, оправдывается. Мол, мужчина в форме вел себя неадекватно, по просьбе представиться – отказался. Поэтому и возникла потасовка.

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В полиции уже открыли уголовное производство за нанесение умышленных легких телесных повреждений и назначили экспертизу. Максимальное наказание – исправительные работы сроком до года. Между тем, в комиссариате планируют увеличить экипажи служащих до трех человек, чтобы такие случаи не повторялись.

Юристы же уверяют, что разносить повестки должны работники ЖЭКа или ОСМД.

Осенний призыв в Украине стартовал еще 1 октября. А это значит, что все мужчины в возрасте от 20 до 27 лет должны были в течение 10 дней явиться в военкоматы для прохождения медосмотра. Иначе им грозит уголовная ответственность. Правда, в комиссариате жалуются, что полиция разыскивать уклонистов не спешит. А их на Львовщине почти 10 тыс. Поэтому и ходят от дома к дому.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Слуга народа работает над отменой призыва в армию.

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