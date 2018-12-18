Сирены и массовый ракетный обстрел: сектор Газа бьет по Израилю

Более 400 неуправляемых ракет месяц назад выпустили в сторону Израиля палестинские боевики из сектора Газа. Большинство снарядов перехватил так называемый железный купол – система противовоздушной обороны. Однако некоторые же упали в жилых районах.

Мамаду – так называют комнаты бомбоубежища в Израиле. Комнаты-буекеры есть в каждом доме. Все продумано до мелочей. Система вентиляции, толстые бетонные стены, которые выдержат ракетный обстрел. И как только звучит сирена – каждый знает, куда прятаться.

В нескольких километрах от города – полоса Газы, которую контролирует палестинское движение Хамас. Конфликт с палестинцами длится десятки лет. За это время страна научилась жить в постоянном состоянии войны. После первых жертв среди населения власти Израиля сделала все, чтобы защитить людей. Высота стены более 6 метров, она вдоль всей границы.

Читайте: Прослушка Трампа: Китай и РФ ответили на обвинения

Несмотря на вероятную опасность, израильтяне из близких к границе поселений не выезжают. Наоборот – жилье здесь в цене. За небольшой дом придется выложить более полумиллиона долларов. И если помещение повредит обстрелами – компенсация.

Ранее Факты ICTV писали о разделе Кипра – история конфликта и как живут люди по обе стороны “зеленой линии”.

Опубликовано Декабрь, 18 в 20:08



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.