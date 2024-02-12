Видео
Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон: на что способна и основные характеристики
Замена Залужного на Сырского не повлияет на помощь со стороны США — Пентагон
Биография
Боевой генерал: что известно об Александре Павлюке, возглавившем Сухопутные войска ВСУ
В Германии из-за национальности убили баскетболиста юношеской сборной Украины
Блокада границы с Польшей: фермеры высыпали украинское зерно на трассу
Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини

Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— В Харькове сегодня попрощались с семьей Путятиных.

— Зеленский провел первое заседание Ставки после обновления состава руководства ВСУ.

— Обращение Владимира Зеленского 12.02.2024.

— Ситуация на фронте 12.02.2024.

— Российских операторов дронов тренируют для войны против Украины в Сирии.

— Адаптировались и перешли на военные рельсы: экономика России приспособилась к санкциям.

— Новым президентом Финляндии стал Александр Стубб.

— Новоназначенным командующим Сил теробороны ВСУ стал Игорь Плахута.

— Хотели даром отремонтировать дома, наврав о разрушениях от военных действий.

— СБУ поймала коллаборанта.

— Оккупанту, который удерживал людей в морозильной камере в Гостомеле, сообщили о подозрении.

— За последний месяц пилоты FPV-дронов утилизировали сотню оккупантов и более десятка единиц техники.

— За два года в Украине существенно увеличилось количество женщин на традиционно “мужской” работе.

— Материнская преданность: как мать раненого воина не отчаивается.

— Бионические руки, которые возвращают тактильные ощущения защитниками.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 20.00 (12.02.2024).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Украинских пленных не было на борту ИЛ-76 — Данилов | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
США будут поставлять Украине ПВО несмотря на дефицит финансирования | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Германия передала Украине пакет военной помощи | Новости Факты ICTV за 31.01.2024
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Среди возвращенных нет воинов, которые якобы были на борту Ил-76 — ГУР | Новости Факты ICTV за 31.01.2024
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Больше видео
Мир Не исключен российский интерес: скандал на границе с Польшей с высыпанным зерном
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь