Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024

— В Харькове сегодня попрощались с семьей Путятиных.

— Зеленский провел первое заседание Ставки после обновления состава руководства ВСУ.

— Обращение Владимира Зеленского 12.02.2024.

— Ситуация на фронте 12.02.2024.

— Российских операторов дронов тренируют для войны против Украины в Сирии.

— Адаптировались и перешли на военные рельсы: экономика России приспособилась к санкциям.

— Новым президентом Финляндии стал Александр Стубб.

— Новоназначенным командующим Сил теробороны ВСУ стал Игорь Плахута.

— Хотели даром отремонтировать дома, наврав о разрушениях от военных действий.

— СБУ поймала коллаборанта.

— Оккупанту, который удерживал людей в морозильной камере в Гостомеле, сообщили о подозрении.

— За последний месяц пилоты FPV-дронов утилизировали сотню оккупантов и более десятка единиц техники.

— За два года в Украине существенно увеличилось количество женщин на традиционно “мужской” работе.

— Материнская преданность: как мать раненого воина не отчаивается.

— Бионические руки, которые возвращают тактильные ощущения защитниками.

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