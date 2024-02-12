Сирия тренирует операторов БпЛА РФ для войны против Украины | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— В Харькове сегодня попрощались с семьей Путятиных.
— Зеленский провел первое заседание Ставки после обновления состава руководства ВСУ.
— Обращение Владимира Зеленского 12.02.2024.
— Ситуация на фронте 12.02.2024.
— Российских операторов дронов тренируют для войны против Украины в Сирии.
— Адаптировались и перешли на военные рельсы: экономика России приспособилась к санкциям.
— Новым президентом Финляндии стал Александр Стубб.
— Новоназначенным командующим Сил теробороны ВСУ стал Игорь Плахута.
— Хотели даром отремонтировать дома, наврав о разрушениях от военных действий.
— СБУ поймала коллаборанта.
— Оккупанту, который удерживал людей в морозильной камере в Гостомеле, сообщили о подозрении.
— За последний месяц пилоты FPV-дронов утилизировали сотню оккупантов и более десятка единиц техники.
— За два года в Украине существенно увеличилось количество женщин на традиционно “мужской” работе.
— Материнская преданность: как мать раненого воина не отчаивается.
— Бионические руки, которые возвращают тактильные ощущения защитниками.
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