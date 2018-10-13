Система накопления энергии в Украине: кто произвел и где используют
На трех корпусах Хмельницкого национального университета – 150 солнечных панелей, каждая из которых производит 50 кВт. Две кафедры вуза сами разработали систему накопления энергии – с помощью аккумуляторов и суперконденсаторов. Система – под постоянным мониторингом преподавателей и студентов, для молодежи это возможность на практике использовать полученные знания.
Только их установят еще на 5-ти корпусах учреждения, он станет полностью энергонезависимым. Ученые разрабатывали систему в течении длительного времени и потратили 13 млн. грн. Однако эта сумма окупится за пятилетку, ведь ежегодно только за свет вуз платил 3 млн. грн.
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Общая мощность системы – 500 кВт, университет намерен летом продавать избыток энергии солнца по зеленому тарифу. На этом планирует заработать 2 млн. грн.
Этот университет – пока первый и единственное государственное учреждение образования, которое по собственной инициативе и поддержке меценатов установил кровельную солнечную электростанцию.
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