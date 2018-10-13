Система накопления энергии в Украине: кто произвел и где используют

На трех корпусах Хмельницкого национального университета – 150 солнечных панелей, каждая из которых производит 50 кВт. Две кафедры вуза сами разработали систему накопления энергии – с помощью аккумуляторов и суперконденсаторов. Система – под постоянным мониторингом преподавателей и студентов, для молодежи это возможность на практике использовать полученные знания.

Только их установят еще на 5-ти корпусах учреждения, он станет полностью энергонезависимым. Ученые разрабатывали систему в течении длительного времени и потратили 13 млн. грн. Однако эта сумма окупится за пятилетку, ведь ежегодно только за свет вуз платил 3 млн. грн.

Смотрите: Мини-ракеты и коктейль-машина: разработки украинцев, которые удивят мир

Общая мощность системы – 500 кВт, университет намерен летом продавать избыток энергии солнца по зеленому тарифу. На этом планирует заработать 2 млн. грн.

Этот университет – пока первый и единственное государственное учреждение образования, которое по собственной инициативе и поддержке меценатов установил кровельную солнечную электростанцию.

К слову, дом, который следит за здоровьем! Украинский стартап в Америке.

Опубликовано Октябрь, 13 в 15:45



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.