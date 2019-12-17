Система видеофиксации на дорогах заработает в конце января – Гончарук

Система видеофиксации на украинских дорогах заработает в конце января – начале февраля следующего года. Об этом рассказал Фактам премьер Алексей Гончарук.

Вводить новшество начнут с Киева и нескольких центральных областях. Сначала система будет работать только на превышение скорости, затем ее возможности расширят. Камеры смогут фиксировать проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной полосы. Прибор будет фиксировать номер авто, а система автоматически формировать штрафную квитанцию.

Напомним, що на дорогах Украины стало больше радаров TruCam.

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