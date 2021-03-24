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Системы безопасности в Украине. Шоурум от SECUR в Киеве

Сегодня уже никого не удивляют такие понятия, как система безопасности, или умный дом. Поэтому, чтобы потребителю помочь разобраться и просто познакомить с современным ассортиментом в этой области, компания SECUR пригласила всех желающих на открытие шоурума в Киеве.

SECUR работает на рынке с 2008 года, поэтому за это время компания стала ведущим поставщиком технических систем безопасности в Украине.

На открытие пришли не только партнеры, представители крупных компаний, но и молодежь, которая интересуется новейшими разработками. Особенно их заинтересовали устройства систем безопасности, которые пригодятся бизнесу сейчас, во время короновируса.

Поэтому современные технологии безопасности продолжают стремительно развиваться, находя применение в различных сферах хозяйства, экономики и бизнеса — рассказывают представители SECUR. Помогают пользователям сокращать расходы, автоматизировать процессы, делать жизнь легче, удобнее и безопаснее.

Как обезопасить себя от грабителей

Пока вы в отпуске и загораете — некоторые планируют грабеж вашей квартиры. Сейчас в ход идут не только отмычка и проверки звонком. Мошенники становятся более совершенные и исследуют информацию через соцсети.

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