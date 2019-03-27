Ситуация на блокпостах Донбасса: ВСУ готовятся к провокациям в день выборов
Так называемое командование русско-оккупационных войск готовится к подавлению акций гражданского неповиновения, во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области, которые могут возникнуть во время выборов президента Украины.
Для контроля за ситуацией даже создают специальные отряды, сообщает Украинская разведка. При этом не исключают, что враг готовит и ряд провокаций перед и во время выборов на линии разграничения, контрольно-пропускных пунктах и блокпостах.
За последние два месяца работы мобильных блокпостов Нацгвардейцев только на Приморском направлении задержали два десятка мужчин, находившихся в рядах незаконных вооруженных формирований.
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Накануне президентских выборов подразделения будут работать в обычном режиме. Они ежедневно готовы к любым возможным провокациям.
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