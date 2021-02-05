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Ситуация на Донбассе: обстрелов меньше, но военные и дальше погибают

На передовой неподалеку Новомихайловки зафиксировано нарушение перемирия — противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, раненых среди наших защитников нет.

Накануне было четыре вражеских обстрела, ранен наш военный. Возле Южного вооруженные формирования Российской Федерации били из запрещенных минометов и стрелкового оружия. Также российские наемники обстреливали Водяное и Павлополь. А в районе Крымского враг проводил инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений.

Понимая коварный план противника наши военные вынуждены молчать. К тому же, таким оккупанты и сами выдают расположение своих позиций. Поэтому когда такая разведка не срабатывает, боевики прибегают к воздушной.

Боец с позывным Урс на войне уже пятый год. Говорит, вопреки всему, обстрелов сейчас действительно меньше по сравнению с прошлыми годами. Хотя наши армейцы и в дальнейшем получают ранения и погибают.

Сегодня на Николаевщине попрощались с бойцом 503 отдельного батальона морской пехоты Дмитрием Власенко, жизнь которого на днях оборвала пуля вражеского снайпера.

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— Дмитрий Власенко воевал в составе подразделения с 2017 года. Побывал в горячих точках. Собратья всегда с любовью и уважением относились к нему всегда улыбающегося, доброго и с чрезвычайной жаждой жизни. Брат, мы тебя не забудем!

Пользуясь режимом тишины противник постепенно обустраивает с помощью инженерного оборудования в сторону наших подразделений свои новые позиции. На днях такие действия захватчиков зафиксировали вблизи Крымского. Вражеская техника по ту сторону линии разграничения никогда не стихает.

5 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на Донбассе уже нет никакого мирного процесса, а общая ситуация резко обострилась.

По словам министра, из-за обострения президент Владимир Зеленский был вынужден послать на линию фронта главнокомандующего Вооруженных сил Руслана Хомчака.

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