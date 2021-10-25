Ситуация на Донбассе: оккупанты атаковали позиции ВСУ из минометов и гранатометов
За прошедшие сутки на Донбассе российские оккупанты четыре раза атаковали позиции украинских Вооруженных сил на передовой. Обошлось без потерь.
В сторону Каменки оккупационные войска открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
Под обстрелы также попали позиции украинских военных у Светлодарска, Травневого и Новоселовки Второй. Здесь били из гранатометов.
На вооруженные провокации украинские армейцы дали отпор и утихомирили противника.
В то же время по состоянию на 11:00 уже 25 октября нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировали.
Недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что российские наемники готовятся к активизации обстрелов позиций ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил.
В частности, под видом перевозок имущества автотранспортом на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей скрыто завозилось дополнительное вооружение и боеприпасы. Кроме того, прибывали диверсионно-разведывательные подразделения.
А в конце сентября оккупанты развернули в ОРДЛО масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу среди местного населения. Таким образом они пытались пополнить ряды незаконных вооруженных формирований.