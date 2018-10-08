Ситуация на Донбассе: оккупанты снова применили запрещенное оружие
За минувшие сутки оккупанты 27 раз открывали огонь по нашим позициям.
Во время обстрелов использовали запрещенное оружие.
Читайте: На Донбассе зафиксировано 180 танков боевиков
Горячо было в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Водяное, Лебединский и Широкино.
Потерь среди наших нет, зато уничтожен один оккупант.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему РФ уже не нужен ДонбассПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-08Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.