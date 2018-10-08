Ситуация на Донбассе: оккупанты снова применили запрещенное оружие

За минувшие сутки оккупанты 27 раз открывали огонь по нашим позициям.

Во время обстрелов использовали запрещенное оружие.

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Горячо было в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Водяное, Лебединский и Широкино.

Потерь среди наших нет, зато уничтожен один оккупант.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему РФ уже не нужен Донбасс

Опубликовано Октябрь, 08 в 19:45



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