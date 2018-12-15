Ситуация на фронте: минометы и ближний бой в Песках
Ситуация на фронте обострилась. Российские оккупанты чаще открывают огонь. И участились случаи применения запрещенных Минском минометов. Но украинские армейцы уверяют: отпор врагу дают, и ситуация под контролем.
Относительное затишье сменилось здесь усилением обстрелов. Также противник не теряет надежды подобраться к нашим позициям, чтобы вступить в ближний бой. Затем террористические главари самопровозглашенных республик или кремлевские пропагандисты назовут это наступлением украинских воинов и развяжут руки российским оккупантам для эскалации.
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Пески. Донецкий аэродром отсюда как на ладони. В Песках также очень жарко. Кремлевские наемники часто открывают огонь и среди бела дня.
По позициям украинских армейцев кремлевские наемники палят из боевых машин пехоты. Также иногда бьют с минометов. Но чаще всего целятся из пулеметов.
Также армейцы говорят: постоянно слышат, как враг подтягивает тяжелую технику. Обычно такое накопление вооружения означает попытку эскалации боевых действий. Однако украинские военные говорят: ситуация контролируется.
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