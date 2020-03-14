Ситуация на КПВВ и коронавирус в ОРДЛО: как реагируют люди и есть ли проблемы
По данным украинских властей, в оккупированной Горловке может быть 12 человек с коронавирусом. А вот на телеканалах боевиков откровенно лгут, будто китайской болезни в ОРДЛО нет.
Но проверить это невозможно, ведь тест-системы на коронавирус оккупированным районам никто не поставлял. Но местные пропаганде верят.
Ежедневно с оккупированных городов через КПВВ приезжают в 40 тыс. человек. И запрет на въезд без украинской регистрации действует уже неделю, и уже были случаи подозрений на коронавирус на КПВВ, однако ни один не подтвердился. Всех пропустили.
Смотрите на YouTube Фактов ICTV, как Владимир Михайлов узнавал, какая ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях.
Ранее Факты ICTV писали, что в оккупированную Горловку коронавирус завезли из Китая через Москву.