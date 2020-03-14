Ситуация на КПВВ и коронавирус в ОРДЛО: как реагируют люди и есть ли проблемы

По данным украинских властей, в оккупированной Горловке может быть 12 человек с коронавирусом. А вот на телеканалах боевиков откровенно лгут, будто китайской болезни в ОРДЛО нет.

Но проверить это невозможно, ведь тест-системы на коронавирус оккупированным районам никто не поставлял. Но местные пропаганде верят.

Ежедневно с оккупированных городов через КПВВ приезжают в 40 тыс. человек. И запрет на въезд без украинской регистрации действует уже неделю, и уже были случаи подозрений на коронавирус на КПВВ, однако ни один не подтвердился. Всех пропустили.

Смотрите на YouTube Фактов ICTV, как Владимир Михайлов узнавал, какая ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях.

Ранее Факты ICTV писали, что в оккупированную Горловку коронавирус завезли из Китая через Москву.

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