Ситуация на пляжах Днепра: соблюдают ли люди ограничения и как работают спасатели

Министерство здравоохранения позволяет не носить защитные маски на пляжах при условии соблюдения социальной дистанции минимум в полтора метра. Однако часто отдыхающие не соблюдают и этого, крупные компании проводят вместе несколько часов и увеличивают риск инфицирования. И часто пренебрегают элементарными правилами безопасности на воде.

Карьер – чуть ли не самое любимое место отдыха жителей одного из крупнейших спальных районов в Днепре. Пляж неофициальный, опасный. Предупреждение о том, что там купаться нельзя — никого не останавливает.

Купальный сезон люди начали еще в разгар жесткого карантина. За безопасный отдых не думают, главное — рядом с домом. Многие семьи от крупных компаний держатся подальше.

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В городе-миллионнике только 3 официальных пляжа. На Монастырском острове — один из них. Там есть раздевалки, душевые, медпункт и спасатели. Год назад там было в разы больше людей. Сейчас — есть место, чтобы придерживаться социальной дистанции.

Пока одни отдыхают, другим спасатели напоминают правила безопасности. Один погибший, трое тонут — именно такой сценарий отрабатывали спасатели. Отдыхающие учились оказывать первую медицинскую помощь. В Днепре неутешительная статистика — меньше чем за месяц на воде погибли 8 человек. Не лезть в воду в нетрезвом виде и следить за детьми — именно эти правила безопасности спасают жизни. Самое главное — не переоценивать свои силы и отдыхать ответственно.

Нетипичный для одесситов карантинный и холодный май не стал преградой для морского отдыха. В Минздраве заявили, что плавать в соленой или проточной воде — можно, а ультрафиолет — убивает коронавирус. Чтобы обезопасить себя и окружающих людей, расстояние между отдыхающими должно быть 2 метра, а работники пляжей должны быть в масках.

В столице открыли для посещения 32 зоны отдыха возле воды, однако купаться разрешено только на 12 пляжах Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что во время посещения пляжей нужно придерживаться правил безопасности — сохранять социальное дистанцирование и использовать антисептики.

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